Выборы-2021: Явка избирателей в целом по России превысила 40%

К 15:00 мск явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в целом по России достигла 40,49%. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие данные приводятся на табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии.
Сегодня в РФ завершаются выборы в Госдуму, региональные и местные органы власти. В этом году из-за пандемии голосование проходит три дня – с 17 по 19 сентября.
Москва, Мария Соколова
Москва. Другие новости 19.09.21
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