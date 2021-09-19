Выборы-2021: Явка избирателей в целом по России превысила 40%

К 15:00 мск явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в целом по России достигла 40,49%. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие данные приводятся на табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии.

Сегодня в РФ завершаются выборы в Госдуму, региональные и местные органы власти. В этом году из-за пандемии голосование проходит три дня – с 17 по 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 19.09.21

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