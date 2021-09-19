Выборы-2021: в Москве в онлайн-голосовании приняли участие более 97% зарегистрированных избирателей

В Москве явка на онлайн-голосовании превысила отметку в 97%. Об этом свидетельствуют данные на сайте оперативного штаба по наблюдению за онлайн-голосованием.

По состоянию на 16:40 мск, явка фиксируется на уровне 97,3%. Всего для электронного голосования в Москве зарегистрировались 2,014 млн избирателей, проголосовали – 1,959 млн.

Как отмечает РБК, таким образом установлен новый рекорд по онлайн-явке. В июне 2020 года в электронном голосовании по поправкам к Конституции приняли участие 93,02% избирателей.

На выборах в Госдуму в 2021 году онлайн-голосование организовано в семи регионах РФ. Помимо российской столицы, это Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.09.21

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