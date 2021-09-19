На выборах в Госдуму проголосовало большинство арестантов

На выборах в Госдуму проголосовали почти 83 тысячи человек, находящихся под стражей. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСМН) Валерий Бояринев в информационном центре Центральной избирательной комиссии России.

«Более 50 тысяч подозреваемых, которые содержатся в СИЗО, реализовали свое право. Это 69% на вчерашний день было. Находящиеся под домашним арестом – почти 91% и лица, которые были осуждены к принудительным работам, – 90%. Сегодня уже на данный момент реализовали свое право почти 83 тысячи человек», – уточнил он.

Как отметил Бояринев, всего в списки избирателей системы ФСИН было включено около 92 тысяч человек. «Это почти 77 тысяч лиц, которые находятся в СИЗО, 7 тысяч под домашним арестом, и 8 тысяч, которые содержатся в исправительных центрах и осуждены к принудительным работам», – сообщил замдиректора ФСИН.

В России сегодня завершатся выборы в Госдуму, региональные и местные органы власти. В этом году из-за пандемии голосование проходит три дня – с 17 по 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

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