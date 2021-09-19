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Воскресенье, 19 сентября 2021, 19:03 мск

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В Москве явка на выборах в Госдуму превысила 43%

Фото: cikrf.ru

В Москве явка на выборах в Госдуму на 15:00 местного времени с учетом онлайн-голосования достигла 43,11%. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

«В Москве явка на 15:00 – 43,11%. Это общая явка, суммарная. Явка бумажная – 19%, электронная – 93,7%», – уточнил он.

Сегодня в России завершаются выборы в Госдуму, региональные и местные органы власти. В этом году из-за пандемии голосование проходит три дня – с 17 по 19 сентября.

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