Выборы-2021: явка избирателей в целом по России составила более 45%

В России явка избирателей на выборах в Госдуму составила 45,15% – по состоянию на 18:00 по московскому времени. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

Сегодня в России завершаются выборы в Госдуму, региональные и местные органы власти. В этом году из-за пандемии голосование проходит три дня – с 17 по 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 19.09.21

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