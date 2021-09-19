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Воскресенье, 19 сентября 2021, 19:04 мск

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Выборы-2021: явка избирателей в целом по России составила более 45%

В России явка избирателей на выборах в Госдуму составила 45,15% – по состоянию на 18:00 по московскому времени. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

Сегодня в России завершаются выборы в Госдуму, региональные и местные органы власти. В этом году из-за пандемии голосование проходит три дня – с 17 по 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

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ЦИК: на выборах губернатора Хабаровского края лидирует Дегтярев. / В московском регионе объявлено штормовое предупреждение. / В Москве явка на выборах в Госдуму превысила 43%. Читать дальше

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Метки / Выборы в Госдуму

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