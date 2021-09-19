«Незамедлительно информировал»: посол РФ сообщил в Белый Дом об хакерских атаках на сайт ЦИК России

Глава российского диппредставительства в США Анатолий Антонов заявил, что незамедлительно проинформировал Белый Дом об атаках из США на сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. По его словам, американская сторона внимательно отнеслась к этим данным.

«Как только я услышал о том, что большая часть атак, это было в пятницу, приходится на Соединенные Штаты, я незамедлительно информировал об этом Белый Дом», – отметил он.

«Коллеги из Белого дома очень внимательно отнеслись к этим сообщениям и попросили сообщить по соответствующим каналам, которые у нас существуют, более конкретные данные о том, какую информацию в ЦИК получили, что за структуры атаковали ЦИК и российские информационные ресурсы, которые занимаются организацией выборов на территории РФ», – пояснил Антонов.

Ранее ЦИК России сообщила о мощных кибератаках на свой сайт, 50% из которых осуществляются из США.

Сегодня в России завершаются выборы в Госдуму, региональные и местные органы власти. В этом году из-за пандемии голосование проходит три дня – с 17 по 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 19.09.21

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