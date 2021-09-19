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Воскресенье, 19 сентября 2021, 20:27 мск

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МВД России зафиксировано более 750 нарушений на выборах

С момента открытия участков для голосования о нарушениях на выборах в МВД России поступило более 750 сообщений. Об этом сообщил начальник Главного управления по обеспечению охране общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД РФ Михаил Давыдов, выступая сегодня в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

«На сегодняшний день с момента открытия избирательных участков поступило более 750 сообщений о нарушениях, связанных непосредственно с проведением выборов», – сказал Давыдов.

По его данным, всего с начала избирательной кампании в МВД поступило 5,8 тысячи сообщений, что в 1,5 раза меньше чем на предыдущих парламентских выборах. «Никаких нарушений, которые могут повлиять на избирательный процесс, не зафиксировано», – отметил он.

Сегодня в России завершаются выборы в Госдуму, региональные и местные органы власти. В этом году из-за пандемии голосование проходит три дня – с 17 по 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

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