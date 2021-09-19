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Воскресенье, 19 сентября 2021, 21:51 мск

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«Единая Россия» победила: exit-poll дает преимущество партии власти

Фото: cikrf.ru

Партия «Единая Россия» побеждает на выборах в Госдуму с результатом 45% голосов избирателей. Такие данные приводят СМИ со ссылкой на результаты exit-poll Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

В сообщении отмечается, что по партийным спискам КПРФ получает второе места с результатом 21%. Далее следуют ЛДПР – 8,7%. «Справедливая Россия» получает 7,9%.

К настоящему времени в РФ закрылись избирательные участки. Граждане России выбирали депутатов Госдумы, а также представителей региональных и муниципальных органов власти в ряде регионов.

Москва, Светлана Антонова

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