«Единая Россия» победила: exit-poll дает преимущество партии власти

Партия «Единая Россия» побеждает на выборах в Госдуму с результатом 45% голосов избирателей. Такие данные приводят СМИ со ссылкой на результаты exit-poll Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

В сообщении отмечается, что по партийным спискам КПРФ получает второе места с результатом 21%. Далее следуют ЛДПР – 8,7%. «Справедливая Россия» получает 7,9%.

К настоящему времени в РФ закрылись избирательные участки. Граждане России выбирали депутатов Госдумы, а также представителей региональных и муниципальных органов власти в ряде регионов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.09.21

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