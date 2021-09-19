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Воскресенье, 19 сентября 2021, 21:51 мск

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Сенсация на выборах-2021: в Госдуму проходит 5 партий

После обработки более 9% избирательных бюллетеней партия «Единая Россия» набирает почти 40% голосов на выборах в Госдуму. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, шесть партий набирают выше трех процентов голосов избирателей.

Согласно результатам голосования, которые приводятся на информационном табло ЦИК, «Единая Россия» получает 38,57%. На втором месте КПРФ (25,17%), на третьем – ЛДПР (9,6%). Партия «Новые люди» занимает четвертое место с результатом 7,9%, опередив «Справедливую Россию», у которой 6,67%.

Остальные партии не преодолевают 5-процентный барьер.

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