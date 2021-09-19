Предварительные результаты выборов-2021: в Госдуму попадают пять партий

К 22:00 на выборах в Госдуму пять партий преодолевают 5-процентный барьер. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

«Единая Россия» набирает 40,62% голосов, КПРФ – 24,09%, ЛДПР – 9,22%, «Новые люди» – 7,46%, «Справедливая Россия – За правду» – 6,51%.

Партия пенсионеров получает чуть более 3%, что дает ей право на госфинансирование. Среди партий, перешагнувших 1%, «Коммунисты России» – 1,54% и «Зеленые» – 1,16%.

К настоящему времени в РФ закрылись избирательные участки. Граждане России выбирали депутатов Госдумы, а также представителей региональных и муниципальных органов власти в ряде регионов.

По данным exit-poll, на выборах в Госдуму побеждает «Единая Россия» с результатом 45% голосов избирателей. На втором месте КПРФ – 21%, далее следуют ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 19.09.21

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