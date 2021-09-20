Погружение России в застой: Жириновский назвал главный итог выборов в Госдуму

Главным итогом завершившихся на кануне парламентских выборов стало погружение России в очередной застой. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня на пресс-конференции в Москве. По его мнению, партию власти ожидает участь КПСС.

«Мы сегодня имеем конфигурацию, когда есть раздутая агрессивная красная фракция и ЛДПР. Остальные все, так или иначе, примыкают к левым, или есть партия технического большинства. Можно много объяснять, кто-то победил… встретились, ура кричат, так сказать, в воздух чепчики бросают. В понедельник утром выйдите, сядьте в метро и поедьте на работу. Вы не увидите ни одного светлого лица, ни одной улыбки, ни одного чувства удовлетворения, ничего нет. Вот это определяет итоги выборов», – считает он.

Лидер ЛДПР сравнил нынешнюю политическую ситуацию в России с советским периодом, отметив, что «нельзя радоваться тому, что опять какая-то одна и та же партия, и она победительница». «Вы (члены партии «Единая Россия») победили, и уже много раз, и КПСС победила и 73 года была. К чему это привело – к застою и гибели нашего государства. Тогда чему вы радуетесь, что вы снова победили? Это значит в парламенте не будет никакой конкуренции, значит, у вас полностью конституционное большинство, остальные три-четыре партии будут сидеть, может быть, выступать, но это никакого политического и юридического значения не имеет. И граждане этого понять не могут – вы там власть, решайте все. Мы не можем решать, это президент может решать, губернатор, министр, а в парламенте решает, к сожалению, только партия большинства, и она снова это большинство получила. И даже не 305, что было бы достаточно. По-моему, там уже 345, оставив все позиции 100 голосов на всех», – пояснил Жириновский.

«Понимаете, что за этим следует? Застой. Отсутствие конкуренции, отсутствие споров, невозможность принятия другого решения. Пройдет пять лет, и вы снова летом 26-го года дадите деньги школьникам, дадите инвалидам, пенсионерам что-то дадите – опять получите большинство. Но это ж не может длиться бесконечно. Советская власть закончилась в декабре 91-го года. Я бы хотел предупредить партию технического большинства, как бы в каком-то декабре 28, 29, 30-го года это тоже может закончиться, ибо народ не хочет терпеть долго, когда одна и та же партия сама себя славит и имеет большинство», – заключил лидер ЛДПР.

Согласно предварительным итогам, на выборах в Госдуму «Единая Россия» набирает почти 50% голосов избирателей, КПРФ – порядка 20%, ЛДПР и «Справедливая России – За правду» – чуть более 7%. Партия «Новые люди» также преодолевает 5-процентный барьер.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 20.09.21

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