«Опубликуем всех!» Лидер «эсеров» пообещал назвать поименно нарушителей на выборах

Партия «Справедливая Россия – За правду» планирует издать книгу, в которой зафиксирует всех, кто совершал нарушения на прошедших выборах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил лидер «эсеров» Сергей Миронов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его мнению, в целом результаты голосования являются позитивными.

«Наша партия в четвертый раз подряд становится парламентской, и результаты единого дня голосования в этом году для нашей партии позитивные. По общему количеству мандатов с учетом одномандатников мы уверенно в парламенте займем третье место», – отметил он.

При этом Миронов отметил, что в ряде регионов в ходе выборов были зафиксированы серьезные нарушения, хотя «в целом по стране абсолютно легитимные выборы». «У нас есть претензии к Республике Башкортостан. Я не исключаю, что мы в конечном итоге не признаем там выборы по двум округам», – уточнил он.

«Нарушения, конечно, были. Но на третий день этих нарушений стало меньше, хотя кое-где они стали жестче, особенно при подсчете голосов. Мы фиксировали все нарушения и будем фиксировать дальше. Обязательно издадим Белую книгу, где опубликуем и фотографии, и фамилии, имена, отчества, должности всех тех людей, кто был пойман за руку», – заключил он.

Согласно предварительным итогам, на выборах в Госдуму «Единая Россия» набирает почти 50% голосов избирателей, КПРФ – порядка 20%, ЛДПР и «Справедливая России – За правду» – чуть более 7%. 5-процентный барьер преодолевает также партия «Новые люди».

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 20.09.21

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