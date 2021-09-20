«Всех зачистили...» Лидер партии «Родина» недоволен итогами выборов в Госдуму

Партия «Родина» недовольна своим результатом на выборах в Госдуму. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил председатель партии Алексей Журавлев. По его словам, на победу в избирательной кампании невозможно претендовать без административного ресурса, а кандидаты от «Родины» попали под «зачистку».

«Мы, конечно, недовольны своим результатом. Это понятно. Достаточно странный результат для нас, потому что кампания была для нас довольно яркой. Я лично объехал больше 140 городов, и в каждом городе мы фактически были в топе «Яндекса» по поездкам. Конечно удивительно, что сегодня такие результаты выборов», – сказал политик.

При этом лидер «Родины» обратил внимание, что главным в этой избирательной кампании было наличие админресурса. «Чего их (выборы) фальсифицировать, если с самого начала структура выборов определена. У нас, например, федеральные власти говорят о том, что выборы должны быть конкурентными, прозрачными, легитимными, а на местах что делают… у нас было 39 заксобов. Мы как непарламентская партия в 26-ти выдвинулись, остались в 10-ти. Всех зачистили, кандидатов, которые у нас были, 1100 кандидатов мы выдвинули, осталось 500. Чего конкурировать, если такой закон, который парламентские партии принимает, то что там сделаешь. Если у тебя административного ресурса нет, и тебе никто не сказал, что да, вот тут не троньте людей, то – точку не там поставил, запятую, это не в той графе написал – давай, до свидания. Все, партию снесли с выборов», – констатировал Журавлев.

Лидер «Родины» подчеркнул, что низкие результаты заставят членов партии «больше работать». «Победа вдохновляет всех, а вот поражение – только сильных. А мы партия сильных людей, нас это вдохновляет», – заключил он.

Партия «Родина» не преодолела пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму, набрав по предварительным данным менее 1%. При этом Журавлев сообщил о том, что по итогам обработки 100% протоколов победил на выборах в Госдуму, набрав более 52% в Тамбовском одномандатном округе №177.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 20.09.21

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