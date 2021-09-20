«Делаем открытое предложение»: Лидер «Новых людей» пообещал не прошедшим в Госдуму партиям поддержку

Партия «Новые люди», впервые прошедшая в Госдуму, предложила всем непарламентским политическим силам представлять их идеи в нижней палате российского парламента. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Мы делаем такое открытое предложение лидерам тех партий, которые не прошли, их активу и экспертам, которые с ними взаимодействуют. Давайте ваши идеи, давайте ваши законопроекты – мы все это готовы продвигать в Госдуме, не претендуя на авторство. Авторство останется за вами», – сказал Нечаев.

По его словам, говорить о планах по направлениям будущей работы в Госдуме пока рано. «Мы люди не суеверные, но давайте дождемся итогов… Вы сейчас делите шкуру неубитого медведя», – отметил он.

Согласно предварительным итогам, в Госдуму попадают пять партий. «Единая Россия» набирает почти 50% голосов избирателей, КПРФ – порядка 20%, ЛДПР и «Справедливая России – За правду» – чуть более 7%. 5-процентный барьер преодолевает также партия «Новые люди». Как отметил Нечаев, у его партии будет 13 плюс один мандат в Госдуме.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 20.09.21

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