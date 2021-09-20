«Это нормальная работа по установлению итогов»: Мосгоризбирком объяснил, как проиграли выборы оппозиционные кандидаты-одномандатники

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) стало причиной резкого изменения результатов голосования для кандидатов-одномандатников на выборах в Госдуму – Анастасии Удальцовой и Анастасии Брюхановой после учета последнего из 100% протоколов. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. По его словам, обе претендентки на депутатский мандат потеряли лидерство, когда к их результатам прибавили данные ДЭГ.

«Когда идут протоколы бумажные, там небольшое количество избирателей. Но на участке ДЭГ зарегистрировано десятки тысяч. Протокол с итогами ДЭГ влияет на всю картину, поэтому после его ввода итоговая картина поменялась <...> Ничего аномального здесь нет, это нормальная работа по установлению итогов голосования», – пояснил Реут в комментарии РБК.

На выборах в Госдуму в Нагатинском округе Москвы вплоть до подсчета 99% протоколов лидировала Анастасия Удальцова от КПРФ. Однако после подсчета 100% протоколов она заняла второе место с 25,3%, уступив представителю «Единой России» Светлане Разворотневой. Самовыдвиженец Анастасия Брюханова получила 23,28% голосов. Ее опередила кандидат от «Справедливой России» Галина Хованская с 28,78%. Как отмечает издание, таким образом в столице не осталось округов, где бы победу одержал не поддержанный властью кандидат.

По предварительным итогам, в Москве в Госдуму прошли все фигуранты так называемого «списка Собянина» – перечня кандидатов, которых поддержал мэр столицы. В нем были телеведущие Тимофей Баженов и Евгений Попов, координатор «Лиза Алерт» Олег Леонов, актер Дмитрий Певцов, бывший участник «Своей игры» Анатолий Вассерман, общественницы Светлана Разворотнева и Татьяна Буцкая, бизнесмен Евгений Нифантьев, ректор РХТУ Александр Мажуга, врач Александр Румянцев, действующие депутаты Госдумы от «Единой России» Роман Романенко, Ирина Белых, Дмитрий Саблин и Петр Толстой, а также «эсер» Галина Хованская.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия не признает результаты ДЭГ и требует провести расследование. По данным коммунистов, в Москве из-за онлайн-голосования не прошла «целая команда» кандидатов от КПРФ: Валерий Рашкин (округ 196), Михаил Лобанов (197), Денис Парфенов (200), Сергей Курганский (204), Сергей Обухов (205) и Андрей Гребенник (206).

Пии этом власти Москвы не согласовали митинги сторонников КПРФ на 20, 21 и 25 сентября сославшись на ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Москва, Мария Соколова

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