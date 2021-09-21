Итоги выборов в Госдуму: в России снижается уровень социального оптимизма

Завершившиеся выборы в Госдуму показали, что уровень социального самочувствия общества снижается. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По его оценке, протест, как в застойные года, перемещается на кухни, и дальнейшее развитие ситуации будет во многом зависеть от состояния экономики.

Предсказуемые результаты и запрос на обновление

Как считает эксперт, итоги парламентских выборов оказались предсказуемыми, кроме партии «Яблоко», которая не смогла набрать прогнозируемых опросами 1,5% голосов. «Яблоко» – реликт 90-х и, собственно говоря, уже давно пора Григорию Явлинскому отойти от дел, передать партию в руки представителям другого поколения. Хотя формально он вроде бы передал Рыбакову, но это, по сути дела, все равно был и есть клуб любителей Явлинского. И теперь главный вопрос, что им делать дальше… «Яблоку» нужен глубокий ребрендинг и совершенно другие лица», – отметил он.

Говоря о результатах парламентских партий, политолог обратил внимание на прирост голосов у коммунистов по сравнению с прошлыми выборами. «КПРФ, с одной стороны, должна быть расстроена тем, что ее кандидатам в Москве не дали возможности выиграть. По традиционному голосованию некоторые кандидаты от КПРФ опережали своих соперников из «Единой России», но дистанционное электронное голосование (ДЭГ) все расставило по своим местам, и победили «единороссы». Но при этом КПРФ получила серьезный прирост голосов по сравнению с предыдущими выборами. На прошлых выборах компартия шла ноздря в ноздрю с ЛДПР, в этот раз отрыв большой. КПРФ стала бенефициаром протестного голосования и, собственно говоря, те проценты, что они получили, даже чуть выше прогнозов, звучавших перед выборами», – констатировал он.

Также эксперт отметил, что чуть лучшие, чем пять лет назад результаты «Справедливой России». «Может быть, если бы они не объединялись с партиями «Патриоты России», «За правду», то те бы съели какие-то голоса «Справедливой России», и «эсеры» вообще не попали бы в Госдуму. А, может быть, наоборот это объединение помешало «Справедливой России», потому что для кого-то из избирателей эта партия теперь представляет нечто вроде тяни-толкая, где совмещается несовместимое. То есть, ультрапатриоты-имперцы Прилепина и новые социалисты Миронова. Так или иначе, но формально они свой результат улучшили», – сказал он.

Оценивая ситуацию с ЛДПР, Калачев отметил, что для либерал-демократов есть повод задуматься о своих перспективах. «Очевидно, что ЛДПР везет на себе один человек. Как говорил американский политолог Хантингтон, партия становится настоящей партией, когда она переживет своего отца-основателя, своего первого лидера. Вопрос, переживет ли ЛДПР Жириновского, остается открытым», – пояснил эксперт, отметив, что вопрос реформирования существующих партий или появления новых лиц остается актуальным, поскольку в обновлении явно нуждаются многие партии – не только ЛДПР, но и КПРФ.

Комментируя успех партии «Новые люди», Калачев обратил внимание, что избиратели явно выбирали по принципу альтернативы. «Это голосование против думских старцев, против старых партий, которые вышли из доверия, но приобретет ли доверие новая партия на будущее, это вопрос пока тоже открытый», – подчеркнул Калачев, уточнив, что «Новые люди» очень быстро могут стать «людьми старыми» – все будет зависеть от их позиции в Госдуме.

«Видимо, и дальше мы будем голосовать три дня, будет ДЭГ…»

По мнению эксперта, такие нововведения, как электронное и трехдневное голосование, сохранятся и далее. «Сам результат выборов предполагает, что поскольку все у власти получилось, то нет смысла отказываться от инструментов, которые были использованы. Видимо, и дальше мы будем голосовать три дня, будет ДЭГ. Главный вопрос на будущее, насколько сильно результат выборов будет расходиться с реальными настроениями избирателей. Но мне кажется этот вопрос особо никого сейчас не волнует, главное – получить результат здесь и сейчас», – сказал Калачев.

Как полагает политолог, пока совершенно ясно, что результаты в целом соответствуют настроениям. «Поясню. Почему 29% могут превратиться в почти 50% (результат «ЕР»)? Потому что мобилизация лояльных избирателей демонстрирует эффективность, а протестные избиратели считают, что все предрешено и один голос ничего не решит – и все чаще и чаще остаются дома. Думаю, что после этих выборов, количество желающих принимать участие в выборах оппозиционных граждан еще более сократится. Будет еще больше тех, кто скажет, что в эти игры я больше не играю», – отметил он.

«Протест уходит на кухни…»

По оценке Калачева, кардинальных изменений во внутренней политике вряд ли следует ожидаться. «При действующем президенте курс определен на ближайшие годы, и принципиально ничего измениться не может. Как мы видим, все больше становится ультра-патриотизма, ультра-лоялизма, с одной стороны. С другой – как в застойные годы, протест уходит на кухни. То есть, социальное самочувствие не улучшается, социального оптимизма поубавилось. Многое зависит от состояния дел в экономике, и некоторые ограничения политических свобод, если оно компенсируется ростом благосостояния, проходит незамеченным. Вот если оно не компенсируется ростом благосостояния, тогда это становится проблемой», – пояснил он.

При этом эксперт обратил внимание, что несистемная оппозиция фактически разгромлена и отчасти деморализована. «В принципе для любого протеста нужны триггеры и лидеры. Лидеров нет, а триггеров власть купирует еще до того, как они превращаются в триггеров. Есть в этом направлении работа, чтобы не создавать точек напряжения, а если они появляются, как-то эти проблемы решать. В общем, кто-то назовет это застоем, кто-то скажет – торжество стабильности, и дайте нам еще 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете Россию. Правда, с покоем внешним у нас проблемы, а покой внутренний эти выборы, собственно говоря, обеспечили», – заключил Калачев.

Москва, Мария Соколова

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