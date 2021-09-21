Новая политическая реальность: трендом прошедших выборов стала всеобщая демотивация

Главным трендом прошедших в России выборов стало отсутствие мотивации у всех участников кампании. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал гендиректор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский на круглом столе в Москве. По его словам, в этом году не срабатывало даже голосование за деньги.

«Для меня главное слово – демотивация. Я наблюдал, насколько демотивирован избиратель, насколько он находится в состоянии глубокой депрессии, насколько он не хочет в принципе принимать решение, брать на себя ответственность и выбирать свое будущее. Из-за этого практически протестники не хотят протестовать активно. Лоялисты не хотят радоваться по поводу раздачи денег. И в целом, это такая глухая тишина, в которую падают какие-то лозунги, слоганы и предложения, и они там просто растворяются», – пояснил он.

Политтехнолог обратил внимание, что на прошедших выборах не сработали даже некогда волнующие всех темы. «Отмена пенсионной реформы как действие со стороны КПРФ в виде законопроекта умерла в самом начале и не вызвала никакого ответа. Безусловный доход «Справедливой России» канул в эту тину и тоже не вызвал никакого ответа – никаких кругов просто не разошлось даже», – констатировал Еловский.

«Это большая, огромная проблема, которая сейчас решалась просто работой полевых структур и, естественно, в этом плане с каким-то невероятным отрывом всегда выигрывает «Единая Россия», у которой структура активистов, структура первичек. Людей реально приходилось вести за руку, иногда заставлять, иногда из-под палки, уговаривать. Некоторые пытались даже за деньги вести – собственными глазами наблюдал, что это не работает. Многие люди даже за деньги не готовы идти голосовать, настолько им это не интересно», – подчеркнул эксперт.

По его словам, демотивирован целый ряд команд политтехнологов, а также многие политики. «Про Жириновского уже говорили, который просто сдал половину своего электората, ничего не делая при этом. Ровно та же история участия компартии, которые тоже в общем-то собрали «протестку», потому что надо было этой «протестке» куда-то деваться. И по многим другим партиям такая же история», – уточнил он.

«Мне кажется, этот феномен демотивированного избирателя, демотивированных администраторов и политиков – это то, с чем мы будем жить в ближайшие годы, и то, что будет как-то определять нашу политическую реальность, с которой надо будет что-то делать», – заключил Еловский.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 21.09.21

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