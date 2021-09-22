«Стабильность политической системы»: глава Совета Федерации оценила итоги выборов в Госдуму

Прошедшие выборы в Госдуму и их итоги показали стабильность российский политической системы. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая первое в осенней сессии пленарное заседание верхней палаты парламента.

«Выборы прошли в честной и конкурентной борьбе, несмотря на беспрецедентное давление извне. Граждане сделали свой выбор. Общий ход избирательной кампании и итоги выборов в Госдуму показали стабильность и устойчивость политической системы России», – сказала Матвиенко.

При этом спикер Совета Федерации призвала руководителей комитетов верхней палаты парламента ускорить период знакомства с новым составом нижней палаты, чтобы быстрее приступить к конструктивной работе.

Как сообщал «Новый День», после обработки 100% итоговых протоколов голосования на выборах в Госдуму восьмого созыва «Единая Россия» одержала победу по партийным спискам с результатом 49,82% голосов. С учетом того, что кандидаты «ЕР» выиграли еще в 198 одномандатных округах, партия власти сохранила конституционное большинство в парламенте (более 300 мандатов из 450).

Пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Госдуму, также преодолели еще четыре партии – КПРФ с 18,93% голосов, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – За правду» – 7,46% и новичок на думских выборах «Новые люди» – 5,32%.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 22.09.21

Роспотребнадзор: новые штаммы Covid-19 будут менее опасными. / Госдеп потребовал нарастить украинский транзит газа из России в Европу. / Меньше, чем в этом году: в Минтруде рассказали, насколько вырастет пенсия в 2022 году. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»