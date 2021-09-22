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Среда, 22 сентября 2021, 12:32 мск

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Выборы-2021. Онлайн-голосование в Москве перепроверят

Общественный штаб по наблюдению за выборами поручил перепроверить данные электронного голосования в Москве. Об этом сообщил «Интерфаксу» руководитель штаба, заместитель председателя столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов. По его словам, есть вариант, при котором потребуется пересчет итогов.

Венедиктов отметил, что штаб предлагает выложить все графики и элементы по электронному голосованию в открытый доступ. «Третье предложение: поскольку у нас сохранились бумажные следы, я прошу ЦИК сохранять это, и, если потребуется после всех пересчетов, будем принимать решение о бумажном пересчете», – сказал он.

В Москве результаты онлайн-голосования вызвали громкий скандал. После завершения выборов оказалось, что в некоторых одномандатных округах кандидаты в Госдуму от оппозиции могли набрать больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также возникли вопросы к задержке публикации итогов электронного волеизъявления.

Москва, Светлана Антонова

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