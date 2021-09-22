Мосгоризбирком: результаты онлайн-голосования в Москве пересчитают только после решения суда

Решение о пересчете итогов онлайн-голосования в Москве на выборах может принять только суд. Об этом заявил заместитель председателя столичной избирательной комиссии Дмитрий Реут, подчеркнув, что Общественный штаб по наблюдению за выборами не наделен таким правом.

«Все участковые избирательные комиссии, включая УИК ДЭГ, подвели итоги и подписали протоколы об итогах голосования, также итоги подвели все вышестоящие ТИК. (...) После установления итогов голосования только суд вправе принять решение о повторном подсчете голосов. Все итоги по всем выборам в Москве установлены, никакой пересчет невозможен», – цитирует Реута «Интерфакс».

Напомним, результаты электронного голосования в Москве спровоцировали скандал. После завершения выборов оказалось, что в некоторых одномандатных округах кандидаты в Госдуму от оппозиции могли набрать больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также возникли вопросы к задержке публикации итогов электронного волеизъявления.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.09.21

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