СМИ назвали возможную дату первого заседания обновленной Госдумы

Первое пленарное заседание Госдумы нового созыва может состояться в начале октября, передает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в парламентских партиях. Агентство отмечает, что вероятной датой называется 7 октября, хотя ранее предполагалось, что Дума соберется 29 сентября.

Как предполагается, может потребоваться больше времени на распределение комитетов по квотам среди пяти партий, прошедших в Думу. При этом начало работы нижней палаты парламента возможно с 4 по 8 октября.

Источники отмечают, что пока точных данных нет – в Госдуме ждут решения главы государства, который созовет первое заседание.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.09.21

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