Путин назначил встречу с лидерами фракций в Госдуме

Встреча президента РФ Владимира Путина с думскими руководителями госдумских фракций запланирована на 25 сентября. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Согласно данным источников «Интерфакса», первое пленарное заседание Госдумы нового созыва может состояться 7 октября. При этом начало работы нижней палаты парламента возможно с 4 по 8 октября.

Согласно результатам голосования на выборах в Госдуму, «Единая России» получила 324 депутатских мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 22.09.21

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