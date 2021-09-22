российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 сентября 2021, 18:29 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Путин назначил встречу с лидерами фракций в Госдуме

Фото: пресс-служба Кремля

Встреча президента РФ Владимира Путина с думскими руководителями госдумских фракций запланирована на 25 сентября. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Согласно данным источников «Интерфакса», первое пленарное заседание Госдумы нового созыва может состояться 7 октября. При этом начало работы нижней палаты парламента возможно с 4 по 8 октября.

Согласно результатам голосования на выборах в Госдуму, «Единая России» получила 324 депутатских мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 22.09.21

Биржевая цена Аи-95 обновила исторический максимум. / «На всех уровнях»: Матвиенко анонсировала внедрение электронного голосования во всей стране. / СМИ назвали возможную дату первого заседания обновленной Госдумы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

СМИ назвали возможную дату первого заседания обновленной Госдумы

Будет хуже: новая Госдума приготовит россиянам очередные неприятности

«Делаем открытое предложение»: Лидер «Новых людей» пообещал не прошедшим в Госдуму партиям поддержку

«Всех зачистили...» Лидер партии «Родина» недоволен итогами выборов в Госдуму

«Это фальшивые выборы!» Лидер КПРФ обратился к Путину и пригрозил акциями протеста

Погружение России в застой: Жириновский назвал главный итог выборов в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект об отмене обязательного техосмотра

В Госдуме предложили ужесточить наказание за драки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Госдума, Путин Владимир,