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Четверг, 23 сентября 2021, 11:18 мск

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Выборы-2021. Общественный штаб не нашел вбросов на онлайн-голосовании в Москве

Общественный штаб по наблюдениям за выборами в Москве не обнаружил следов взлома и вбросов при дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Госдуму. Об этом сообщил руководитель штаба Алексей Венедиктов в Telegram-канале.

«В рамках технической рабочей группы будет продолжена работа по анализу первичных данных и развитию системы в части гласности и открытости», – отметил он.

В сообщении приводится пример данных ДЭГ по столичному округу №198, где результаты онлайн-голосования вызвали громкий скандал после неожиданного проигрыша Анастасии Брюхановой.

Telegram: Публиккация в телеграм-канале

Накануне Общественный штаб заявил о проверке данных ДЭГ. В Москве после завершения выборов оказалось, что в некоторых одномандатных округах кандидаты в Госдуму от оппозиции cмогли набрать больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также возникли вопросы к задержке публикации итогов электронного волеизъявления.

Москва, Мария Соколова

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