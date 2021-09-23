Выборы-2021. Общественный штаб не нашел вбросов на онлайн-голосовании в Москве

Общественный штаб по наблюдениям за выборами в Москве не обнаружил следов взлома и вбросов при дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Госдуму. Об этом сообщил руководитель штаба Алексей Венедиктов в Telegram-канале.
«В рамках технической рабочей группы будет продолжена работа по анализу первичных данных и развитию системы в части гласности и открытости», – отметил он.
В сообщении приводится пример данных ДЭГ по столичному округу №198, где результаты онлайн-голосования вызвали громкий скандал после неожиданного проигрыша Анастасии Брюхановой.
Telegram: Публиккация в телеграм-канале
Накануне Общественный штаб заявил о проверке данных ДЭГ. В Москве после завершения выборов оказалось, что в некоторых одномандатных округах кандидаты в Госдуму от оппозиции cмогли набрать больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также возникли вопросы к задержке публикации итогов электронного волеизъявления.
Москва, Мария Соколова
Москва. Другие новости 23.09.21
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