В России начался процесс саморазрушения государства

Завершившие выборы в Госдуму наглядно показали, что в России начался процесс окончательного саморазрушения государства. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал социолог Борис Кагарлицкий. По его оценке, речь идет о подрыве легитимной системы управления страной.

Как считает эксперт, в ходе прошедших выборов нарушались не только общие принципы избирательного законодательства, но «общем-то довольно куцые права граждан», реальных результатов нет – «мы их не знаем», в результате чего легитимность обновленной Госдумы остается под большим вопросом.

«Есть голосование бюллетенями в Москве, не совсем, как мы понимаем, честно организованное. И есть данные электронного голосования, которые не совпадают с реальным голосованием. Есть огромная масса других нарушений и случаев очевидной, опять же всеми увиденной фальсификации, которые тоже исказили результат голосования. Поэтому первый вопрос, который здесь встает, в том, что данная Дума не является в полной мере легитимной, если эти результаты не будут пересмотрены», – сказал Кагарлицкий, добавив, что в нынешних условиях виновные в искажении итогов выборов вряд ли понесут наказание.

Как полагает эксперт, сложившаяся ситуация подрывает легитимность государства в целом. «В условиях авторитарного государства, которое мы имеем сейчас, основной смысл выборов состоит не в том, чтобы выбрать правительство или Думу, а в том, чтобы придать власти некоторую легитимность. То есть, мы прекрасно понимаем, что в сложившихся условиях изменить большинство в Думе невозможно, что сменить власть законодательным путем через выборы невозможно – никто этого не допустит в любом случае. Но голосование хотя бы имеет одну функцию – оно должно показать, что население в самом деле, так или иначе, поддерживает правящую партию, даже если эта поддержка обеспечена не совсем честными методами. Этого сделать не удалось, потому что сейчас мы видим, что ситуация складывается в точности наоборот. То есть, выборы показали нелигитимность существующих систем и процедур. Поэтому главный результат, которого в общем-то и следовало ожидать, это подрыв легитимности государства, подрыв собственно государства как такового в России», – пояснил Кагарлицкий.

«Мы все время думаем в категориях недовольства: если народ недоволен, то народ выйдет на улицы или не выйдет на улицы. Это совершенно не имеет значения. Имеет значение, что любой чиновник на любом месте тоже не верит в легитимность государства. И это значит, что любой чиновник знает, что он может слушаться другого чиновника или оглядываться на закон только в том случае, если его, скажем, партнер по процессу сильнее его. То есть, происходит разрушение системы управления как таковой. Когда государство нелегитимно, когда закон не имеет ценности самостоятельной, когда нет никакой гарантии, что закон автоматически будет исполняться, государство просто начинает разрушаться изнутри. И даже без всякого народного восстания оно разрушится», – отметил Кагарлицкий.

Согласно его прогнозу, дальше будет только хуже – «просто постепенно государство растаскивают на разные частные интересы и функции». «По большому счету, главное, что мы сейчас имеем, это даже не то, какое большинство в Думе, а то, кто как людей туда протаскивает. Это очень показательная история. Скажем, почему «Единая Россия» пыталась всеми правдами-неправдами затащить 350 туда депутатов, не говоря уже о депутатах от оппозиции, которые на самом деле никакой оппозиции не представляют и тоже связаны с властью? Это не может быть объяснено политическими причинами – здесь ни грамма политики. Просто приходят в администрацию и говорят, вот это очень важный человек, очень нужный, и какой-то другой влиятельный человек за него ходатайствует – значит, этому человеку нужно дать место в Думе. А вот другой тоже человек очень влиятельный сам и связан с определенными интересами строительными или какими-то еще, он лоббирует те или иные группы влияния – опять же нельзя эти группы обидеть, надо им дать место. А третий просто заплатил за свое место. А четвертый сам является олигархом. И так далее. Проблема не в том, какая там будет политика, а в том, что просто Дума превращается в сборище разных людей, которые по каким-то своим причинам зачем-то решили себе эти места приобрести. Как они будут заниматься политикой? Никак вообще не будут заниматься никакой политикой», – подчеркнул Кагарлицкий.

«Вот если вы, допустим, запускаете крыс в большом количестве и начинаете их разводить прямо в элеваторе, то соответственно элеватору приходит конец. В данном случае, депутаты, как крысы в элеваторе, которых запустили туда, причем, целенаправленно, чтобы подкормить. Крысы подкормятся очень хорошо, а элеватору конец», – заключил эксперт.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 23.09.21

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