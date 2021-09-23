Кандидаты в депутаты Госдумы создали коалиционный комитет «За отмену ДЭГ»

Кандидаты в депутаты Госдумы от разных партий создали коалиционный комитет «За отмену ДЭГ (дистанционного электронного голосования)». Как сообщила один из участников выборов Марина Литвинович, соответствующее заявление поддержали 23 политика, в том числе из «Яблока» и КПРФ.

«17-19 сентября 2021 года у миллионов граждан нашей страны украли их голоса. Поэтому мы, кандидаты в депутаты Государственной Думы 8 созыва от разных политических сил создали Комитет «За отмену ДЭГ», – говорится в обращении, опубликованном на странице Литвинович в «Фейсбуке».

Отмечается, что комитет планирует добиваться отмены результатов ДЭГ в Москве, а также использования систем электронного голосования на предстоящих выборах всех уровней и бороться против всех методов фальсификации выборов.

«Ближайшими действиями Комитета станут проведение общероссийской акции протеста против итогов выборов, подготовка исков в суд, подготовка законопроекта о запрете использования систем электронного голосования на выборах», – отмечается в заявлении, которое подписали такие известные политики, как Сергей Митрохин («Яблоко») и Валерий Рашкин (КПРФ).

Выборы в Госдуму проходили 17-19 сентября. В Москве после их завершения оказалось, что в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также возникли вопросы к задержке публикации итогов электронного волеизъявления.

Москва, Мария Соколова

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