ЦИК отказывается отменить итоги выборов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России оставила без удовлетворения жалобу партии «Яблоко», которая ранее просила признать результаты выборов депутатов Госдумы недействительными. Как отметил член Центризбиркома Антон Лопатин, все решения по кандидатам в ходе кампании ЦИК принимала, руководствуясь законодательством или решением судов.

«Появились такие нормы, которые связаны с экстремизмом и терроризмом, нормы, связанные с иностранными агентами и с лицами, аффилированными с лицами иностранных агентов», – отметил он.

Лопатин уточнил, что по жалобам, связанным с агитацией, в ЦИК «подробно останавливались и разбирали фактически каждый абзац».

По его словам, всего за период избирательной кампании в Центризбирком поступило 188 обращений и жалоб, на которые ЦИК «молниеносно реагировал».

Выборы всех уровней проходили в России 17-19 сентября.

Москва, Мария Соколова

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