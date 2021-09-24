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Пятница, 24 сентября 2021, 13:58 мск

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В Мосгоризбирком не поступило ни одной жалобы на итоги онлайн-голосования

В Москве дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах 17-19 сентября проходило в полном соответствии с законом и порядком его проведения. Как сообщил глава столичной избирательной комиссии Юрий Ермолов, ни одной жалобы на результаты онлайн-голосования в Мосгоризбирком не поступило.

«По факту пять жалоб по четырем округам подано в связи с ДЭГ. Все жалобы касаются вопросов, связанных с трудностью наблюдения и вытекающим отсюда неверием наших избирателей в правильность подведения итогов, в правильность учета голосов, поданных избирателями», – уточнил он, выступая на заседании Центральной избиртаельной комиссии (ЦИК) России.

В ДЭГ приняло участие более 2 млн москвичей. Итоговая онлайн-явка составила 96,5%, выдано 1 943 590 бюллетеней. Общая явка в Москве с учетом онлайн- и офлайн-голосования составила 50,3%.

Выборы всех уровней проходили в России 17-19 сентября. ДЭГ проходило в Севастополе и Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях. В столице после завершения выборов оказалось, что в одномандатных округах кандидаты в Госдуму от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также возникли вопросы к задержке публикации итогов электронного волеизъявления. Накануне кандидаты в депутаты Госдумы от разных партий создали коалиционный комитет «За отмену ДЭГ».

Москва, Мария Соколова

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