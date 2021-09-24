ЦИК утвердил окончательные итоги выборов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила результаты выборов в Госдуму, которые прошли 17-19 сентября. Как сообщила ее глава Элла Памфилова, итоговые протоколы избиркомов объективно отражают результат голосования.

«Комиссия признала выборы в Госдуму состоявшимися и действительными… Время подписания – 13:02», – сказала она.

Согласно окончательным итогам выборов, «Единая Россия» получила в Госдуме восьмого созыва 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. Также по одному месту получает «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста. Кроме того, 5 мандатов получают кандидаты-самовыдвиженцы.

«В выборах приняли участие 56 миллионов 483 тысячи 685 избирателей, или 51,72% от числа избирателей», – уточнила Памфилова.

По данным ЦИК, на 157 участках в 43 регионах РФ были признаны недействительными 40 605 бюллетеней. «На 19 избирательных участках, что составляет одну стотысячную долю процента, отменены итоги голосования в целом по участку в связи с невозможностью установить волеизъявление избирателей. Из них на 16 избирательных участках в девяти регионах: город Санкт-Петербург, республики Калмыкия и Крым, Ставропольский край, Ивановская, Московская, Нижегородская, Саратовская, Тверская области отменены итоги голосования по выборам депутатов Госдумы», – отметила глава ЦИК.

Москва, Мария Соколова

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