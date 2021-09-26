Африканский политический аналитик Омар Мбико: Париж обеспокоен эффективностью российских специалистов

Африканский аналитик и журналист Омар Мбико отметил, что для Парижа стало очень болезненным соглашение, которое заключили правительство западноафриканского государства Мали и российская «ЧВК Вагнера». Западные дипломаты прибегли к агрессивной риторике, когда появились новости о сотрудничестве между Бамако и российским подрядчиком.

Омар Мбико напомнил, как министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что французский контингент будет выведен из Мали в случае, если россияне приступят к работе в Мали. Однако в действительности результаты французской операции не впечатляют ни малийцев, ни европейское сообщество. Африканцы возмущены мизерной эффективностью французских сил.

Что касается граждан ЕС, то, как отметил Мбико, они не видят смысла в смертях европейских военных. Кроме того, их не устраивают огромные средства, впустую расходуемые на миссию. В регионе действует также миссия ООН, однако экстремистов так и не победили.

«Возможно, Париж обеспокоен только эффективностью российских специалистов, – заключает Мбико. – Именно после их развертывания Центральноафриканская республика получила возможность иметь профессиональную армию, способную защитить своих соотечественников. Если у Мали будет такая же профессионально подготовленная армия, стране не понадобятся иностранные контингенты, а значит – доступ к природным ресурсам будет потерян для Парижа».

Помимо этого, малийское общество одобряет выбор переходного правительства во главе с Ассими Гоитой. На февраль 2022 года назначены президентские выборы. Власти Мали настроены на оперативное разрешение кризиса и наведение порядка. Россияне же, располагая богатым опытом, могут успешно обучать личный состав местных вооруженных сил. Солдаты стран ЕС теоретически могут вести такую же подготовку, однако одновременная работа россиян и европейских контингентов не сочетается с неоколониальными планами Франции. Именно этим объясняется, на первый взгляд, странная реплика главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который назвал соглашение между русскими и африканцами «нежелательным».

Никаких международных стандартов и норм, которые воспрещали бы консультации и подготовку вооруженных сил иностранными специалистами, не существует. Россия показала отличные результаты в том, что касается такой работы. И народ Мали, неоднократно выходивший на пророссийские демонстрации на улицах Бамако, отлично это знает.

«В любом случае, именно властям переходного периода во главе с полковником Гоита принимать решение о заключении соглашения. Использовать колониальные методы оказания давления на независимую страну Мали, увы, стратегия не новая. Но нельзя недооценивать реальное желание малийского народа установить мир и безопасность на своей территории», – делает вывод Омар Мбико.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.09.21

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