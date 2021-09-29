«Информация подтверждает наши худшие опасения»: КПРФ подала 31 иск, оспаривая результаты онлайн-голосования на выборах

В Пресненский суд Москвы направлен 31 иск от кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ, в которых оспариваются итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в столице. Как заявил секретарь городского комитета компартии Николай Волков на пресс-конференции в Москве, первые выводы проверки онлайн-голосования «крайне отрицательные».

«Информация подтверждает наши худшие опасения. Сверили данные, которые получали изнутри комиссии, члены комиссии электронного голосования и то, что было видно через наблюдательскую ноду. Эти данные не совпадают. Это аналог того, что в живой, натуральной урне будет, допустим, двойное дно. То есть, вроде бы столько бюллетеней, а посмотреть с другой стороны – уже другое количество», – сказал он.

Также Волков отметил, что есть технические расхождения, которые «свидетельствуют о том, что все те нарушения и подмены результатов на ДЭГ, которые возможны из-за бесконтрольности, подтверждаются конкретными фактами».

«На прошлой неделе собирались, создали с помпой, демонстрируя готовность все показать еще две группы, в одну из которых я вхожу как зампредседателя, группа аудита… Мы требуем логов базы данных, чтобы можно было посмотреть, кто и когда осуществлял доступ, пока этой информации ни у кого из наших представителей нет. В общем, господин Венедиктов, давайте доступ и давайте этим людям возможность работать. Сейчас – это профанация. То есть пока слова об открытости позвучали, но группы мертворожденные», – пояснил он.

«Первые выводы, которые мы можем наскрести по итогам первых данных, – они сугубо отрицательные. Они о том, что была подмена голосов, но дальше будем продолжать расследование», – заключил Волков.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 29.09.21

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