Суд зарегистрировал иски КПРФ об отмене итогов выборов

Пресненский суд Москвы зарегистрировал 32 иска от КПРФ и кандидатов в депутаты Госдумы с требованием отменить результаты голосования. Как сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая, 15 исков поступили непосредственно от партии, еще 15 – от кандидатов от КПРФ.

Два иска подали самовыдвиженцы – Анастасия Брюханова и Надежда Загордан, передает «Интерфакс».

Как заявил накануне секретарь городского комитета компартии Николай Волков на пресс-конференции в Москве, первые выводы проверки онлайн-голосования «крайне отрицательные».

«Информация подтверждает наши худшие опасения. Сверили данные, которые получали изнутри комиссии, члены комиссии электронного голосования и то, что было видно через наблюдательскую ноду. Эти данные не совпадают. Это аналог того, что в живой, натуральной урне будет, допустим, двойное дно. То есть, вроде бы столько бюллетеней, а посмотреть с другой стороны – уже другое количество», – сказал он.

Также Волков отметил, что есть технические расхождения, которые «свидетельствуют о том, что все те нарушения и подмены результатов на ДЭГ, которые возможны из-за бесконтрольности, подтверждаются конкретными фактами».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.09.21

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