В России изменится форма полиса ОМС

Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона об изменении формы полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Предполагается, что этот документ может быть представлен не только в бумажном виде, но и на ином материальном носителе. В последующем это даст возможность перейти на «реестровую модель» учета застрахованных.

«Законопроектом предусматривается уточнение формы полиса обязательного медицинского страхования, которая в том числе представляет собой уникальную последовательность символов в машиночитаемой форме, которая присваивается сведениям о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц при ведении персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах, а также вид предоставления полиса обязательного медицинского страхования», – говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что полис ОМС может быть представлен в виде документа на бумажном носителе, штрихового кода или записан на иной материальный носитель, который предназначен для нанесения, хранения и передачи.

Кроме того, предусмотрена возможность повсеместного перехода на «реестровую модель» при ведении учета застрахованных в сфере ОМС лиц с возможностью отказа от использования полиса на бумажном носителе.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 30.09.21

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