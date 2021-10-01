Около 100 человек «попали под пресс»: КПРФ приостановила активные протесты с требованием отменить итоги выборов

Московский горком КПРФ отменил назначенную на 2 октября акцию протеста против результатов парламентских выборов в связи с массовыми задержаниями участников предыдущих акций и подготовкой к памятным мероприятиям событий 1993 года. Как пишет «Коммерсант», снижение протестной активности коммунистов может быть результатом «расторговки» мест в новой Госдуме.

Как сообщил изданию секретарь горкома, депутат Мосгордумы Павел Тарасов, речь идет только об отказе от ближайшей акции, но не о приостановке протестной деятельности в целом. «Решение принято из-за массовых задержаний партийцев и в связи с тем, что 3 октября КПРФ планирует провести мероприятие памяти защитников Дома Советов во время событий 3-4 октября 1993 года, а две акции подряд организовать сложно», – пояснил он.

Избранный депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов со своей стороны уточнил, что встречи с депутатами будут продолжаться, но пройдут в районах, где это окажется возможным. «Мы заняты отбиванием актива, у нас уже около 100 человек попали под пресс», – подчеркнул он.

Комментируя эту ситуацию, политолог Константин Калачев высказал мнение, что коммунисты могли получить некие хорошие предложения при «расторговке постов» в новой Госдуме и после этого решили, что «могут позволить себе поддаться давлению». Как считает эксперт, сейчас решается останется ли КПРФ системной оппозицией или «перейдет за красную черту». «Очевидно, в партии трезво оценили состояние протеста и свою способность вывести людей на улицу и предпочли вовремя выйти из игры, сохранив КПРФ для дальнейших классовых битв», – отметил он.

29 сентября коалиционный комитет «За отмену ДЭГ (дистанционного электронного голосования)» анонсировал проведение в Москве очередной акции протеста 2 октября. Но уже на следующий день о ее отмене сообщил завотделом протестной работы московского горкома КПРФ Павел Иванов в своем Telegram-канале, пообещав новую дату акции сообщить позже.

Ранее сообщалось, что после оглашения результатов выборов по ДЭГ в Москве, КПРФ подала в мэрию Москвы уведомления о мероприятиях с числом участников до 5 тысяч человек на 20, 21 и 25 сентября, протестуя против результатов ДЭГ в Москве, но получила отказ из-за «сложившейся эпидемиологической ситуации». Тем не менее, коммунисты провели несколько встреч с депутатами, которые не требуют согласования властей.

После встречи 20 сентября, где было около 300 человек, были задержаны десятки ее участников и оштрафованы по ст. 20.2 КоАП РФ за «участие в несогласованном публичном мероприятии» на 10-15 тысяч рублей. 23 сентября в Раменках прошла встреча с депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Парфеновым. Из нескольких десятков участников, шестеро были задержаны. Через два дня глава МГК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин провел подобное мероприятие на Пушкинской площади, куда пришло около тысячи человек. Полиция пыталась заглушить выступающих звучавшими через динамики советскими песнями, но задержаний на самой акции не производилось.

28 сентября полиция заблокировала приемную первого зампредседателя ЦК КПРФ, первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, где юристы МГК работали над судебными исками об отмене итогов онлайн-голосования. ГУВД объяснило эти действия – «выявление и задержание лиц, причастных к призывам, организации и участию в несанкционированных массовых мероприятиях на территории города Москвы 20 и 25 сентября». Юрист МГК Мухамед Биджев был задержан на выходе из приемной и арестован на десять суток за организацию незаконного митинга посредством публикаций в Telegram-канале. Кроме того, два протокола за нарушение правил организации митингов составлены в отношении депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерины Енгалычевой, а координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов арестован по той же статье на десять суток. 30 сентября за призывы участвовать в акции 25 сентября на десять суток был арестован политолог и преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Борис Кагарлицкий.

Москва, Мария Соколова

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