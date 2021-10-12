Обязательные дистанционка и вакцинация: Жириновский обратился к Госдуме с приветственным призывом

Вакцинацию от коронавируса в России необходимо внести в национальный календарь обязательных прививок. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в приветственном слове на первом пленарном заседании Госдумы восьмого созыва. По его словам, в связи с ростом заболеваемости нужно также принять закон о дистанционном обучении и ускорить строительство парламентского центра в Мневниках. С лидером ЛДПР были согласны не все депутаты.

Жириновский обратил внимание, что на заседании отсутствуют 23 депутата. «Они больны этой страшной болезнью. Пять процентов уже болеют, еще ни одного часа не проработав здесь. Большинство (депутатов) без масок. Вы что, хотите заразу подцепить?! Вакцинация, немедленная вакцинация! И я прошу будущего председателя не допускать в зал заседаний депутатов, не прошедших вакцинацию. А потом каждые два месяца ревакцинация. У меня уже шесть прививок. А вы будете ходить без прививок и заражать их. Это недопустимо», – подчеркнул он.

«Прошу серьезно отнестись к этому вопросу. Срочно принять закон о включении прививки от коронавируса в календарь обязательных прививок. И немедленно принять закон о порядке дистанционного обучения. Оно – вынужденная мера. Опять школьники и студенты ушли на дистанционное обучение, а закон мы не приняли», – заявил Жириновский.

Заявление лидера ЛДПР вызвало неоднозначную реакцию парламентариев. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев возразил, заявив, что вакцинация должна быть добровольной, поскольку «люди сами способны решить про свое здоровье». «Добровольно умирать будем, да, Нечаев?» – сказал в ответ Жириновский. Со своей стороны Нечаев попросил позволить ему закончить выступление. «Видите, как много у нас желающих заткнуть кому-то рот», – добавил он.

Первое заседание Госдумы восьмого созыва открыла депутат от «Единой России» Валентина Терешкова. В президиуме также находились представители от всех представленных в парламенте партий. КПРФ представляла Светлана Савицкая, ЛДПР – Владимир Жириновский, «Справедливую Россию – За правду» – Галина Хованская, партию «Новые люди» – Алексей Нечаев.

Напомним, по итогам выборов в Госдуму «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. В нижнюю палату российского парламента также прошли по одному представителю от «Родины», «Партии роста», «Гражданской платформы» и пять самовыдвиженцев.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 12.10.21

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