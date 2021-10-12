«Россияне живут слишком бедно»: лидер «Новый людей» в Госдуме оценил ситуацию в экономике

Росту российской экономики мешает административный, налоговый и силовой пресс, который сегодня давит тех, кто создает рабочие места. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев в приветственном слове на первом организационном заседании нижней палаты парламента восьмого созыва. По его словам, в ходе избирательной кампании стало ясно – главное, что волнует людей, это «вопрос жизни».

«Люди удивляются, почему Россия такая богатая страна, а люди так бедно живут. И дело не в формальных показателях Росстата. Люди живут бедно. Мы считаем, что это потому, что экономика страны не растет, или, скажем по-другому, растет на 1% – это в четыре раза менее, чем среднемировые темпы роста. При этом размер бюджета государственного увеличивается. По данным целого ряда международных организаций, налоговая нагрузка в России составляет 46% от добавленной стоимости, которую страна производит. 46% от ВВП – почти половина, это конечно большая нагрузка», – констатировал политик.

Нечаев также обратил внимание, что сейчас много делается, чтобы помогать бедным, но для полноценной помощи «нужно создать условия для роста экономики». «Как известно, прилив поднимает все лодки, отлив показывает, кто купался без плавок. Надо нам всем вместе собраться и сделать так, чтобы экономика росла. Для этого, конечно, нужно снизить тот административный, налоговый и силовой пресс, который сегодня давит тех, кто занимается бизнесом, занимается своим делом, создает рабочие места. Есть разные возможности это сделать. Наша партия предлагает сделать большой налоговый маневр, очень упростить налоги и их снизить. Детали требуют большого обсуждения. Проблемы большие есть и в обществе», – подчеркнул Нечаев.

Первое заседание Госдумы восьмого созыва открыла депутат от «Единой России» Валентина Терешкова. В президиуме также находились представители от всех представленных в парламенте партий. КПРФ представляла Светлана Савицкая, ЛДПР – Владимир Жириновский, «Справедливую Россию – За правду» – Галина Хованская, партию «Новые люди» – Алексей Нечаев.

Напомним, по итогам выборов в Госдуму «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. В нижнюю палату российского парламента также прошли по одному представителю от «Родины», «Партии роста», «Гражданской платформы» и пять самовыдвиженцев.

Москва, Мария Соколова

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