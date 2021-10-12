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Вторник, 12 октября 2021, 14:38 мск

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«Спасибо за поддержку»: Володин вновь избран спикером Госдумы

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Вячеслав Володин вновь избран председателем Госдумы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», за его назначение проголосовало 360 депутатов. На этот пост от фракции КПРФ также был предложен Дмитрий Новиков, за которого был отдан 61 голос.

Комментируя итоги голосования депутатов, Володин поблагодарил парламентариев за поддержку. «Спасибо за поддержку, спасибо за то, что мы с вами понимаем ответственность и ставим перед собой задачу повысить роль парламента в решении вопросов, стоящих перед нашими гражданами и страной. Надеюсь, что эта поддержка будет и в будущем независимо от партийной принадлежности, от партийных билетов, потому что у нас страна одна – Россия. И давайте руководствоваться этим. Выборы закончились, начинается работа», – заявил спикер Госдумы сразу после избрания на должность.

Напомним, по итогам выборов в Госдуму «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. В нижнюю палату российского парламента также прошли по одному представителю от «Родины», «Партии роста», «Гражданской платформы» и пять самовыдвиженцев.

Москва, Мария Соколова

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