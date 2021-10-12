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Вторник, 12 октября 2021, 14:39 мск

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Без сюрпризов: Жуков и Мельников стали первыми вице-спикерами Госдумы

Первыми вице-спикерами Госдумы избраны Александр Жуков от «Единой России» и Иван Мельников от КПРФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение было принято сегодня по результатам голосования депутатов на первом организационном заседании нижней палаты парламента восьмого созыва.

В число вице-спикеров от «Единой России» вошли Алексей Гордеев, Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Петр Толстой, Сергей Неверов, Шолбан Кара-Оол. Пост заместителей председателя Госдумы также получили Александр Бабаков от «Справедливой России – За правду», Борис Чернышов от ЛДПР и Владислав Даванков от фракции «Новые люди».

Ранее сегодня председателем Госдумы вновь был избран Вячеслав Володин.

Напомним, по итогам выборов в Госдуму «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. В нижнюю палату парламента также прошли по одному представителю от «Родины», «Партии роста», «Гражданской платформы» и пять самовыдвиженцев.

Москва, Мария Соколова

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