В Госдуме продлены антиковидные ограничения

В Госдуме продлены коронавирусные ограничения, которые были приняты предыдущим созывом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, подчеркнув, что нужно продолжить вакцинацию депутатов.

«На сегодняшний день вакцинировано 70% депутатов, которые зарегистрировались. Много это или мало? Мало. Поэтому, уважаемые коллеги, мы с вами должны это решение принять каждый для себя», – сказал он.

Как пояснил Володин, чтобы парламент был трудоспособен, «надо сочетать подходы» к противоэпидемиологическим мерам. «Нам придется продлевать те меры безопасности, которые ранее работали. Должны быть введены ограничения и на посещения здания, и на – предприятия питания, и работать во вторник и четверг. Надо мерить температуру на входе. Комитеты могут использовать дистанционный формат, чтобы работа не прерывалась», – уточнил он.

Сегодня же на фоне росла заболеваемости коронавирусом Госдума приняла решение до конца года сократить число пленарных заседаний с трех до двух в неделю. Предполагается, что нижняя палата парламента будет собираться по вторникам и четвергам с полудня до 16 часов без перерыва. Четвертую неделю месяца депутаты будут работать в избирательных округах.

Ранее сообщалось, что сегодня председателем Госдумы вновь был избран Вячеслав Володин. Первыми вице-спикерами стали Александр Жуков от «Единой России» и Иван Мельников от КПРФ. В число вице-спикеров от «Единой России» вошли Алексей Гордеев, Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Петр Толстой, Сергей Неверов, Шолбан Кара-Оол. Пост заместителей председателя Госдумы также получили Александр Бабаков от «Справедливой России – За правду», Борис Чернышов от ЛДПР и Владислав Даванков от фракции «Новые люди».

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 12.10.21

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