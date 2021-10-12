«Мы стоим и деградируем»: в Госдуме главными проблемами России назвали обнищание и вымирание населения

Россия вновь оказалась угрозой острейших проблем, в числе которых – стагнация, социальный раскол, а также обнищание и вымирание населения. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил сегодня депутат Госдумы Дмитрий Новиков, выдвинутый фракцией КПРФ на должность спикера нижней палаты парламента.

«Перед страной сегодня острейшая проблема – стагнация, обнищание и социальный раскол, вымирание. Посмотрите на рост цен в магазинах и топлива на заправках, и тогда вы поймете, что дальнейшее обнищание, а значит дальнейшее вымирание – гарантированы», – подчеркнул парламентарий.

Депутат обратил внимание, что по итогам года Россия потеряет почти миллион граждан. «Страшная цифра. Ни одна сила в одиночку с такими проблемами справиться не в состоянии. Страна вымирает от нищеты и безнадеги, а в кармане у правительства лежат 60 трлн рублей. Деньги лежат, а люди залезают в кредитную кабалу. Деньги лежат, а прожиточный минимум остается жалким. Деньги лежат, а ведь их можно даже умножить. Только за прошлый год миллиардеры России разбогатели на $80 млрд. До каких пор мы будем ублажать олигархов? Да, я уже слышу это – коммунисты хотят отнять и поделить <…> Мы очень о серьезных вещах сейчас говорим – о вымирании страны, о жизнях людей. А знаете, если стоит вопрос о жизнях людей, то можно и поделить», – заявил Новиков.

При этом депутат процитировал слова председателя КНР Си Цзиньпина о том, что только тот, кто носит ботинки может сказать, подходят ли они ему. «За 30 лет после СССР стало ясно, ботинки капитализма нам не подходят. В 90-е кому-то могло показаться, что они еще разносятся, притрутся – не притерлись. Натерли России такие мозоли, что идти дальше невмоготу вперед, а идти ведь нужно при этом. Не просто идти, нужно мчаться, чтобы наверстать упущенное. А мы стоим и деградируем. Модернизация экономики провалена, освобождение от сырьевой зависимости провалено, экспорт необработанного сырья растет», – констатировал он.

Вместе с тем парламентарий отметил, что партия власти на прошедших выборах сделала много обещаний по улучшению жизни граждан, но, по его мнению, вряд ли это будет выполнено. «Единая Россия» на выборах немало пообещала. И доступность медицины, и другие блага. Наша страна слышала уже много привлекательных и правильных, абсолютно правильных установок. Ну кто будет против вхождения России в пятерку ведущих экономик, против победы над бедностью, против миллионов новых рабочих мест, но исполнено ли это? Парламентскому большинству придется отвечать на этот вопрос. Вы ведь хотели исполнять эти программы? Если да, то почему они не исполнены, не реализованы? Может эти задачи изначально были неисполнимы, просто недостижимы в принципе. И да, и нет. Достижимы, коль скоро и Китай, и Вьетнам быстро растут даже на фоне глобального кризиса. И недостижимы здесь в России на нынешней социально-экономической основе», – пояснил Новиков.

Москва, Мария Соколова

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