Путин определил главный приоритет для новой Госдумы

Низкие доходы россиян являются главным врагом стабильного развития России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Кремле на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва. По словам главы государства, эта проблема крайне негативно влияет на демографическую ситуацию в стране.

«У нашей страны, а значит у всех нас, много общих, сложных вызовов. И повторю: главный наш враг, угроза для стабильного развития, для демографического будущего – это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей», – подчеркнул Путин, слова которого цитирует его пресс-служба.

Глава государства отметил, что «в ближайшие годы нам необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми, начиная с того момента, когда будущая мама ещё только ждёт появления малыша, и вплоть до окончания ребёнком школы».

«И конечно, базовая задача – это повышение доходов граждан, создание рабочих мест во всех регионах страны, дальнейший рост экономики, изменение её структуры, поддержка высокотехнологичных отраслей, снятие барьеров, всё ещё ограничивающих развитие малого бизнеса – чтобы люди имели как можно больше возможностей для повышения благополучия и благосостояния своих семей», – сказал президент РФ.

По его словам, в данном случае огромное значение имеет конструктивный межфракционный диалог, широкое обсуждение ключевых вопросов с участием регионов, структур гражданского общества, постоянное, рабочее взаимодействие с правительством РФ. «Всё это необходимые условия и прочная основа для принятия качественных, востребованных, реально работающих законов», – констатировал глава государства.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.10.21

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