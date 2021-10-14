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Четверг, 14 октября 2021, 11:53 мск

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«Этого крайне недостаточно»: в Госдуме раскритиковали «борьбу» правительства РФ с бедностью

Предложенных правительством РФ в проекте федерального бюджета мер для обеспечения экономического роста недостаточно для решения поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по преодолению бедности в стране. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила депутат Госдумы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева, выступая сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

«Те параметры, которые там (в проекте бюджета) есть, уже вызывают вопросы. В частности, сегодня опубликовано мнение экспертов Плехановки, которые говорят о том, что выставленные правительством РФ темпы роста экономики недостаточны для существенного сдвига в деле преодоления бедности», – отметила парламентарий.

При этом Авксентьева обратила особое внимание на темпы роста экономики, запланированные кабинетом министров. «Один процент роста экономики в год – этого крайне недостаточно для страны, которая ставит перед собой амбициозные цели развития», – подчеркнула депутат.

Москва, Мария Соколова

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