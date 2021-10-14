«Силовики готовят майдан в центре Москвы»: Зюганов в Госдуме заявил о политическом давлении на КПРФ

Российские силовые ведомства готовят большой майдан в центре Москвы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня на пленарном заседании Госдумы. По его оценке, скандалы с массовыми задержаниями представителей компартии после встреч с депутатами нижней палаты парламента свидетельствуют о том, что федеральные законы в Москве не работают.

«Речь идет о политическом преследовании, которому были подвергнуты многие представители КПРФ, среди них два депутата Госдумы, 11 кандидатов в депутаты Госдумы, и еще городские и муниципальные депутаты, представители СМИ. В соответствии с действующим законодательством, депутаты Госдумы и кандидаты в депутаты Госдумы, как минимум, могут быть привлечены к административной ответственности и задержаны только по разрешению или с представления генпрокурора. К сожалению, в Москве федеральные законы не работают. Поэтому мы считаем необходимым пригласить на одно из ближайших заседаний двух упомянутых должностных лиц (генпрокурора и главу МВД РФ) для дачи соответствующих разъяснений и заключений», – подчеркнул Зюганов.

Лидер КПРФ обратил внимание, что действия правоохранительных органов можно расценить как произвол. «Сейчас Алексей [Куринный] сказал, что надо вызвать начальника и прокурора. Я обращался в течение целой недели, чтобы остановили произвол, который творит полиция, начиная от Москвы до дальних до окраин. Арестовано и профилактировано 106 человек. 9 человек уже отсидели по 10 суток после выборов только за то, что решили встретиться с кандидатами в депутаты», – отметил он.

Зюганов заявил, что КПРФ не проводила митинги, речь шла только о встречах с депутатами Госдумы. «Мы не проводили в Москве митингов. Если бы проводили, Кашин собрал бы туда 20 тысяч человек – не проблема для нас. Мы строго выполняли установки. Всех сфотографировали. Сидит [Сергей] Обухов – депутат, дважды арестовали, еле его вытащил из «обезьянника». Наш руководитель Зубрилин фракции в московской Думе. Уважаемый человек. Я посмотрел, как его полиция таскала за шиворот и оштрафовывала. Я извиняюсь, раньше так милиция с хулиганами уличными не обращалась», – отметил политик.

Кроме того, Зюганов обратился лично к мэру Москвы Сергею Собянину. «Три раза писал … по тому, что полиция окружила наш партийный комитет, и пять дней с автоматчиками охраняли команду [Валерия] Рашкина (депутат Госдумы, лидер московских коммунистов). Мы не нарушаем закона – мы законопослушные люди! Пусть они занимаются своим делом и не продолжают этот разбой… Всех не пересажают, не пропрофилактируют. Ну меня судили триста раз, допрашивали сто раз, угрожали... Я думал, мы из этого омута 90-х вылезли. Я призываю услышать слова президента об общем деле», – сказал он.

«Приведите в порядок силовые ведомства, потому что они готовят большой майдан в центре Москвы», – заключил Зюганов.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный, выступая в Госдуме перед Зюгановым, предложил включить в повестку дня вопрос о приглашении генпрокурора и министра внутренних дел РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на эту просьбу, дав со своей стороны поручение профильному комитету в рамках правительственного часа пригласить на заседание нижней палаты парламента руководителей силовых ведомств.

Как сообщалось ранее, что коммунисты провели несколько встреч избирателей с депутатами, которые не требуют согласования властей. Тем не менее были задержаны десятки участников и оштрафованы по ст. 20.2 КоАП РФ за «участие в несогласованном публичном мероприятии». В числе задержанных оказались руководитель фракции КПРФ в столичном парламенте Николай Зубрилин, депутат столичного парламента Екатерина Енгалычева, юрист московского горкома партии Мухамед Биджев, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, политолог и преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Борис Кагарлицкий. Поводом для акций стало несогласие с официальными итогами сентябрьских выборов.

Москва, Мария Соколова

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