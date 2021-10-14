«Может привести к тому, что в зале у нас не будет депутатов»: Спикер Госдумы сообщил о росте числа заболевших Covid-19 парламентариев

В настоящее время 12 депутатов Госдумы заболели коронавирусом. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, 92% депутатов вакцинированы или переболели, но ситуация может измениться.

«У нас на сегодняшний день 12 болеют ковидом, количество выросло», – отметил он, пояснив, что во вторник было известно об 11 заразившихся депутатах.

Спикер Госдумы также обратил внимание, что 8%, или 37 депутатов, не болели и не прошли вакцинацию. Как уточнил Володин, что во фракциях «Единая Россия» и ЛДПР не болели и не вакцинировались по 5% депутатов, в «Справедливой России – За правду» – 10%, в КПРФ – 18%, во фракции «Новые люди» – 30%. «Если нет иммунитета, нет антител, это может привести к тому, что в зале у нас не будет депутатов, и мы остановим работу. Это недопустимо», – подчеркнул он.

По словам спикера Госдумы, среди сотрудников аппарата нижней палаты парламента вакцинировались или переболели коронавирусом 87%, 13% – не вакцинировались. «Сегодня задача поставлена руководителям аппаратов эти вопросы обсудить с каждым, разобраться в ситуации и сделать все для того, чтобы мы с вами сохранили жизни людей, поддерживая работоспособность Госдумы», – заключил Володин.

Москва, Мария Соколова

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