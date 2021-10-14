Госдума одобрила запрет на взыскание долгов россиян из социальных госвыплат

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект о защите социальных выплат в рамках господдержки граждан от списания в счет погашения задолженности без согласия заемщика.

Как пояснили авторы документа, который был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина, несмотря на принятые ранее законы (о запрете списания пенсий, алиментов, компенсаций за причинение вреда здоровью, социальных выплат и пособий и закон о защите минимального гарантированного дохода граждан от списаний за долги), единовременные социальные выплаты «выпали» из‑под действия этих норм.

«Важно, что положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года», – подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого цитирует пресс-служба нижней палаты парламента.

По его словам, законопроект усиливает защиту социальных выплат от списания по исполнительному производству. «Эта норма будет касаться не только разовых выплат, назначенных решением президента или правительства, но и других видов социальной помощи, в том числе новых пособий беременным женщинам, находящимся в трудном положении», – уточнил Володин.

Согласно документу, даже если ранее заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств в счет погашения кредита, он сможет в течение 14 дней со дня списания банком с его счета социальных выплат потребовать их возврат. «Они должны быть возвращены в течение трех рабочих дней. После этого у заемщика будет семь дней, чтобы без штрафов погасить очередную часть долга самостоятельно», – отметил спикер Госдумы.

Москва, Светлана Антонова

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