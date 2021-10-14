«Это вымаривание страны...» Госдумская оппозиция обвинила «Единую Россию» в дискредитации Путина

Госдума своими решениями дискредитирует президента РФ Владимира Путина, поставленные им задачи, а также себя. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявили представители парламентской оппозиции при обсуждении вопроса об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии, который по решению большинства в лице «Единой России» был сохранен на нынешнем уровне. Сейчас в России столько не живут – заявили депутаты.

В ходе обсуждения депутат от КПРФ Алексей Куринный обратил внимание, что накопительная пенсия по большому счету «превратилась в фикцию». «Она составляет в среднем 900 рублей. Поэтому неудивительно, что подавляющая часть граждан, которые выходят на эту самую пенсию, – они отказываются в пользу единовременной выплаты. Та цель, которую правительство, напомню, ставило в начале 2000-х годов – о том, что пенсионные накопления, накопительная часть резко увеличит пенсию в РФ, – обернулись пшиком», – констатировал он, подчеркнув, что «большое количество негосударственных фондов гоняли туда-сюда почти 5 трлн рублей, банкротились и исчезали».

Как отметил парламентарий, многие россияне, вместо роста пенсионных накоплений, в лучшем случае получили номинал, который из-за инфляции потерял покупательскую способность. «Но мы говорим об этом не только как о проваленной реформе. Мы говорим, что вновь нечто подобное сегодня правительство РФ готовит. Оно не рискнуло внести этот законопроект накануне выборов, но сейчас мы с вами получим. Уже было озвучено и мнение руководителей Центробанка о том, что уже пенсионерами нынешними заниматься бесперспективно – они все равно будут получать нищенскую пенсию, на которую с трудом будут выживать. Ну а тех, кто хочет больше, для тех вновь появится механизм откладывания средств от собственной зарплаты в виде уменьшения подоходного налога либо каких-то других механизмов, в ближайшее время мы увидим», – пояснил Куринный.

При этом, как считает депутат, даже в таком случае «при том же варианте и механизме страховки со стороны государства, который был до этого, ничего путного не выйдет».

«Когда государство не может и не хочет гарантировать хотя бы минимальный на уровне процентной ставки, которая у нас регулярно фиксируется инфляцией на год, рост соответствующей пенсии. Это будет точно такой же обман граждан…И увеличивая период дожития необоснованно, на наш взгляд, мы будем уменьшать ту самую выплату накопительную, если она будет в итоге. А то, что цифры некорректные, мы в ближайшее время докажем. К большому сожалению, ковид убивает наших граждан в огромном количестве, особенно – пожилых. Тем самым, конечно, экономия происходит в кавычках для Пенсионного фонда – в кавычках вы сами понимаете почему, потому что неправильно. Мы не будем поддерживать данный законопроект, будем голосовать против», – заявил Куринный.

Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов со своей стороны сообщил, что его фракция воздержится от голосования, и отметил, что была допущена ошибка, когда в систему обязательного пенсионного страхования был введен накопительный элемент – «это должна быть исключительно добровольная воля гражданина, а не так, как это было у нас законодательно зарегулировано».

«Вопрос не в том принимать, не принимать, а какой период (дожития) устанавливается, в том числе с учетом ковидной ситуации и той статистики, которая официально показывает нам, что в 2020 году у нас смертность превысила рождаемость. Отрицательный прирост на уровне 700 тысяч человек. Поэтому над данным законопроектом необходимо поработать ко второму чтению – все те замечания, которые были высказаны, должны быть учтены, в том числе для подготовки соответствующих поправок. Мы воздержимся (от голосования), проявляя свое отношение в целом к накопительной пенсии», – пояснил Нилов.

В то же время категорически против законопроекта выступила фракция «Справедливая Россия – За правду». Как подчеркнул представляющий «эсеров» депутат Михаил Делягин, «нужно быть реалистами».

«Замечательные слова прозвучали, что скоро победим коронавирус и все будет прекрасно. В бюджет уже заложено, что мы его победим, только это не бьется с реальностью. Коронавирус, скорее всего, навсегда. И самое главное по коронавирусу – конечно, очень много погибает, но большинство погибает людей, извините, от нашей с вами политики, от того, за что мы здесь голосуем – от оптимизации здравоохранения, которое превратило его в здравозахоронение, от ситуации, когда даже в Москве очень сложно получить квалифицированную медпомощь. Мы видим изменение политики в сфере здравоохранения? Нет, мы видим наращивание денег. Но наращивание денег сопровождается ликвидацией медпомощи. Так что не будет у нас при такой политике в медицине восстановления среднего возраста жизни, даже когда победим коронавирус. И в России сейчас действительно столько не живут», – заявил он.

«Причин много. Это вымаривание страны искусственно созданным денежным голодом, когда – да, нужно по одежке протягивать ножки. Только не в гробу! У нас второй федеральный бюджет на 1 октября этого года, по данным минфина, официальным лежит нетронутый, и мы его еще будем увеличивать. А у нас 72% населения имеют доходы ниже 25 тысяч рублей. То, что работа для мигрантов, – я вообще не говорю. Мы видим ситуацию, когда наша политика приводит к смертности выше, потому что Госдума, мы здесь одобряем законопроекты. И, извините, вешать нас будут в случае чего не по партийным спискам», – подчеркнул Делягин.

Парламентарий также привел данные Росстата, что в прошлом году «сверхсмертность на душу населения была выше, чем было расстреляно в 37-м году». «Мы для граждан России хуже «ежовских» палачей, и относятся к нам сейчас за пределами этих замечательных залов примерно так же. Если это не ломать… да, можно сравнивать проектировки бюджета с исполнением за 8 месяцев, но, если вы откроете данные минфина, вы увидите, что сокращаются расходы на экономику на 8%, за здравоохранение – на 8,6%, на социальную политику – на 6%. Это то самое, что нам 11 сентября говорил Владимир Владимирович Путин – президентские приоритеты. А мы по указке минфина будем сокращать на них расходы. И как мы его будем дискредитировать, не говоря уже о себе. Когда мы в Георгиевском зале сидели, в 11-ти регионах прекратили или ограничили плановую медпомощь. Это убийство», – заключил Делягин.

В итоге, большинством голосов фракции «Единая Россия» законопроект был принят в первом чтении. Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2022 году планируется сохранить на нынешнем уровне – 264 месяцев. Этот показатель необходим для расчёта накопительной пенсии и означает среднестатистическую продолжительность жизни россиян после выхода на пенсию.

Продолжительность периода выплаты накопительной пенсии определяется на основе данных о количестве мужчин в возрасте 60 лет и женщин – 55-ти и их ожидаемой продолжительности жизни.

Москва, Мария Соколова

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