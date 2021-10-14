Депутата Госдумы от «Единой России» проверят на зарубежные счета

Глава комитета нижней палаты российского парламента по информационной политике Александр Хинштейн намерен обратиться в Генпрокуратуру, ЦИК и Росфинмониторинг с просьбой проверить информацию о наличии зарубежного счета у депутата «Единой России», бывшего мэра Мурманска Алексея Веллера.

«Запросы о возможном наличии у депутата ГД Алексея Веллера банковского счёта в Лихтенштейне будут направлены в Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг в ближайшее время», – отметил Хинштейн в своём телеграм-канале.

При этом депутат заверил, что «о результатах проверок обязательно сообщим публично».

Ранее появилась информация, что Веллер обладает счетами за рубежом, что запрещено законодательством. Сам депутат опроверг эти сообщения.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.10.21

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