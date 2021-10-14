Экономика России рискует вернуться в 90-е: депутат Госдумы раскритиковала поправки в Налоговый кодекс

Бюджетная и налоговая система в России могут быть полностью дезорганизованы, если изменения в Налоговый кодекс по поощрению инвестиций будут приняты в нынешнем виде. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила единственный внефракционный депутат Госдумы Оксана Дмитриева, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По ее оценке, предложенные поправки по сути восстанавливают «денежные суррогаты» 90-х годов.

«В представленном законопроекте масса противоречий. На мой взгляд, идеологически спутаны методы налогового и бюджетного стимулирования, поскольку предлагается, вместо субсидий по индивидуальным соглашениям, осуществлять налоговые вычеты. Причем, они прописаны так, что это не налоговые вычеты, а по сути – налоговое освобождение. Некоторые сидящие в этом зале, наверно помнят так называемые казначейские налоговые освобождения, которые получили большое распространение в середине 90-х годов. Это были денежные суррогаты, которыми расплачивались бюджетные обязательства, когда в бюджете денег на выплаты не хватало. Это полностью дезорганизовало всю бюджетно-налоговую систему. Их долго искореняли. Фактически вот как прописаны налоговые вычеты – это снова налоговое освобождение и их ренессанс, то есть их реанимация», – пояснила Дмитриева, отметив, что во втором чтении нужно «продумать эту систему, чтобы мы снова джина не выпускали из бутылки».

Парламентарий также обратила внимание, что соглашение по защите и поощрению капиталовложений будет подписывать федеральный орган, также как включать в реестр и подтверждать расходы, а расплачиваться за это будут регионы в виде налоговых вычетов по региональным налогам. «Это прибыль, налог на имущество, транспортный налог и дальше по местным налогам – земельный налог. Здесь абсолютное противоречие. Здесь уже говорилось – за чей счет банкет. Тут получается, любой каприз федерального органа – за региональный счет», – констатировала депутат.

При этом Дмитриева подчеркнула, что большой вопрос остается по налогу на добавленную стоимость. «Если фактически получается, что это не налоговые вычеты, а налоговые освобождения, которые распространяются на налоги, природа которых не связана с инвестиционной деятельностью, то почему нет налогового освобождения по НДС. Это федеральный налог и если новое предприятие, то прибыли у него нет, а НДС есть всегда», – уточнила депутат, заключив, что в регионах также будет наблюдаться выпадение доходов бюджета.

После обсуждения большинство депутатов Госдумы одобрило поправки в Налоговый кодекс, касающиеся особенностей налогообложения при реализации соглашений о защите и поощрении капиталовложений были приняты в первом чтении с учетом замечаний.

Москва, Мария Соколова

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