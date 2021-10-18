«Миллиардеры найдут, как уйти от налогообложения…» Силуанов прокомментировал идею повысить НДФЛ для состоятельных россиян

В бюджете на ближайшие три года не планируется повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ), в том числе для состоятельных россиян. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопросы депутатов сегодня на заседании бюджетного комитета Госдумы. По его словам, миллиардеры все равно «найдут, как уйти от налогообложения».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с вопросом о налогообложении обратился парламентарий от КПРФ Евгений Бессонов. «Президент поставил задачу борьбы с бедностью. По результатам ковидного 20 года у нас общее состояние долларовых миллиардеров увеличилось на 62 миллиарда рублей. Но мы знаем об универсальном законе, который открыл Ломоносов, – что если в одном веществе убудет, то в другом обязательно прибудет. Он действует также в экономике. Реальный способ изменения ситуации – это дифференцированная шкала налогообложения. Почему задача президента не выполняется таким образом, скажем так, с помощью закона сохранения энергии?» – спросил депутат.

В ответ Силуанов отметил, что к порядку налогообложения нужно относиться аккуратно. «Миллиардеры найдут, как уйти от налогообложения. В первую очередь, пострадает средний класс. Поэтому мы аккуратно относимся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ. На ближайшие три года, который мы рассматриваем бюджет, никаких изменений в этой части мы не планируем», – подчеркнул он.

При этом глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников со своей стороны пояснил, что в прошлом году были сделаны «существенные изменения – на 2% НДФЛ поднят» в отношении доходов, превышающих 5 млн рублей. «Мы не видим здесь необходимости в какой-то дополнительной настройке и считаем более правильным идти по логике налогообложения сверхдоходов корпораций», – уточнил министр.

В этой связи Решетников сообщил, что в тех предложениях, которые внесены в Госдуму, предполагается увязка размера ставки НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) со стоимостью первичных ресурсов. «Иными словами, чем у нас выше будут котировки цен на металл, тем у нас больше будет НДПИ на железорудное сырье или на коксующийся уголь. И по другим полезным ископаемым, которые формируют прибыть наших металлургических, угольных компаний, компаний, которые удобрения производят, вот к этому привязано. Теперь новый налог НДПИ как раз позволит нам большую часть рентабельности изымать более справедливо в бюджет», – сказал глава Минэкономразвития РФ.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 18.10.21

Полиция Албании расследует смерть четырех россиян как убийство. / Восемь человек арестованы: в Подмосковье остановлен «медицинский конвейер» по выдаче фальшивых ковид-сертификатов. / Электронные паспорта станут доступны в трех регионах РФ в 2022 году. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»