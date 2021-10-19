«Все законно»: несогласным с итогами ДЭГ на выборах отказывают в доступе к доказательствам

Доказательств нарушений дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в поданных несогласными с его итогами исках нет. Об этом заявили юристы Мосгоризбиркома после первого заседания суда по делу экс-кандидата в Госдуму Марины Литвинович. По ее словам, материальных подтверждений не существует, а тех, кто мог бы своими показаниями разъяснить вопрос, суд отказался привлечь как свидетелей, пишет «Коммерсантъ».

В иске Литвинович, как и других заявителей, говорится, что был нарушен порядок проведения ДЭГ и подведения его итогов. В частности, онлайн-голосование 17-19 сентября проводилось круглосуточно, а не с 8:00 до 20:00, как установил ЦИК.

В отзыве избиркома сообщается, что истец не представила «каких-либо относимых и допустимых доказательств, подтверждающих наличие существенных нарушений волеизъявления избирателей». При этом юрист комиссии напомнил, что именно заявитель должен доказывать обстоятельства, на которые он ссылается.

Как пояснила Литвинович, в этом и заключается проблема, ДЭГ- это просто «черный ящик». «Комиссия сформирована? Сформирована, вот бумажка, значит, все законно! Итоги голосования подведены? Подведены, вот итоговый протокол, значит, все законно!» – пояснила она, подчеркнув, что суд отказался вызвать в качестве свидетеля члена электронной УИК от КПРФ Анну Лобонок, выступившую с особым мнением по поводу итогов голосования.

Комментируя эту проблему, начальник юридической службы московского отделения КПРФ Николай Геращенко отметил, что доказательства по всем искам хранятся как раз в комиссиях и департаменте информационных технологий (ДИТ) правительства Москвы. Коммунисты просили суд привлечь ДИТ к участию в процессе и истребовать код программы онлайн-голосования для независимой экспертизы, но суд отказался это делать.

Электоральный юрист Роман Смирнов также обратил внимание, что такая ситуация – замкнутый круг: вся информация, в которой могут быть доказательства, в закрытом доступе, но, чтобы получить доступ, надо доказать нарушение. «Ситуация с онлайн-голосованием сложнее, поскольку надо привлекать технических специалистов, проводить экспертизу, расширять круг привлекаемых лиц: звать в суд ДИТ, людей, отвечающих за работу ГАС «Выборы», а это явно выходит за рамки простого избирательного спора», – пояснил эксперт.

На прошлой неделе в Савеловском суде состоялось первое заседание по иску Литвинович, следующее назначено на 25 октября. 21 октября Пресненский суд Москвы начнет рассматривать похожие иски кандидатов от КПРФ и кандидата-самовыдвиженца Анастасии Брюхановой. Всего направлено порядка 30 исков.

Москва, Мария Соколова

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