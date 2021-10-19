Возможны злоупотребления: в КПРФ заподозрили мэрию Москвы в манипуляциях на сентябрьских выборах

Судебные разбирательства по искам об отмене итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве могут выявить злоупотребления столичной мэрии на сентябрьских выборах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов сегодня на брифинге перед началом пленарного заседания нижней палаты российского парламента.

«В связи с чем такое заявление… Мы предъявили суду доказательства, что система ДЭГ была введена в действие указом мэра [Сергея] Собянина всего лишь с 14 сентября 2021 года. То есть, месяц не введенную систему миллионы граждан якобы вносили свои заявки на участие в этой системе», – пояснил он.

Между тем, по словам депутата, суд отказался привлечь к разбирательству всех разработчиков этой системы в качестве заинтересованных лиц. «Второе – суд отказался предоставить и запросить какие-либо материалы, связанные с введением в действие системы ДЭГ. По сути дела, нам пытаются навязать схему, что вот из принтера «выплюнулся» какой-то листочек с результатами, – вот будьте добры, верьте этому листочку», – отметил он.

Парламентарий обратил внимание, что сегодня опубликовано «заявление 180-ти айтишников», которые считают, что фальсификации в системе ДЭГ «связаны с ботами, которые участвовали в так называемом переголосовании». «Но самое большое подозрение вызывает у нас – мы не можем получить данные, на какой блокчейн в платформе была организована система ДЭГ. Это связано с тем, что в 2019 году департамент информационных технологий мэрии аналогичную систему организовывал на базе, скажем так, криптовалюты «Эфириум». Как раз в момент действия системы ДЭГ зафиксирован обвал валюты «Эфириум» и самый большой майнинг этой валюты. Нам не дают выяснить эту версию», – подчеркнул он.

«Если была связана система ДЭГ, использовалась с системой Эфириум и майнингом этой системы, то это не только подтверждает мнение Геннадия Андреевича (Зюганова, лидера КПРФ), что ДЭГ – это величайшая афера внутриполитическая, но здесь нужно рассматривать и злоупотребления, связанные с хищениями и злоупотреблениями московской мэрии», – заключил Обухов.

Всего по нарушениям ДЭГ было подано порядка 30 исков. На прошлой неделе в Савеловском суде состоялось первое заседание по иску Марины Литвинович, следующее назначено на 25 октября. 21 октября Пресненский суд Москвы начнет рассматривать похожие иски кандидатов от КПРФ и кандидата-самовыдвиженца Анастасии Брюхановой по существу дела.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 19.10.21

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